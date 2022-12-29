最新!商务部:鼓励有条件地区,家电家具循环利用,以旧换新 !

导读 副代表王受文、副部长钱克明介绍积极贡献商务力量，奋力助推全面小康有关情况，并答记者问\\\\\总台央视记者提问：\从实现温饱到总体小康，再到全面建成





8月23日（今日）上午，国新办举行新闻发布会，请商务部部长王文涛、副部长兼国际贸易谈判副代表王受文、副部长钱克明介绍积极贡献商务力量，奋力助推全面小康有关情况，并答记者问。









总台央视记者提问： 从实现温饱到总体小康，再到全面建成小康社会的历史进程中，我国的消费结构也实现了从温饱型、小康型向富裕型、享受型变化。请问商务部是如何推动消费升级的，今后还有哪些举措？





对此， 商务部部长王文涛表示：党的十八大以来，商务部坚定实施扩大内需战略。从规模上看，从2012年到2020年，我国社会消费品零售总额从20.6万亿增长到39.2万元，年平均增长8.4%，我国已经成为仅次于美国全球第二大消费市场。





从结构上看，人民群众的生活水平品质有了很大的提升。比如说现在每百户居民的彩电拥有是121台，冰箱是102台，手机是254部。随着人民生活水平不断提升，消费升级的步伐也在不断加快，数字、文化、旅游、健康等各种消费热点层出不穷。





下一步，商务部要顺应消费形势，从以下几个方面开展工作：





一是传统消费能级要提升。比如说家电、家具、汽车、餐饮，被称为消费的“四大金刚”，它占了社零总额的四分之一，它们属于传统消费，但是潜力还是很大。





比如说汽车，商务部将推动汽车由购买管理向使用管理转变，特别是扩大二手车的流通。全社会的汽车保有量到一定程度以后，二手车的市场就开始放量。所以二手市场的流通也是今后很大的市场，促进梯次消费、循环消费。





我们还 鼓励有条件的地区，像家电、家具循环利用，以旧换新， 支持餐饮业创新经营模式，提升服务质量，使餐饮消费能够进一步扩大。







第二是加快培育新型消费。这次疫情倒逼了一些新型的消费模式，有很多的创新。所以我们要加快培育一些新型消费，包括一些智慧商店、无接触的配送，到家服务等新业态新模式。同时也鼓励一些传统的流通企业能够打造一些新的沉浸式、体验式、互动式的消费场景。





三是搭建消费的升级平台。通过消费平台的创新发展，通过点线面的结合，把扩大消费同改善人民生活品质结合起来，商务部将着力将上海、北京、广州、天津、重庆五个城市打造成打造国际消费中心。





同时我们还要高质量推进步行街的改造提升，下一步还会特别关注一些特色的商圈和特色街区。





今年5月，我们会同有关部门开展了全国消费促进月的活动，效果很好。下一步，我们会确保疫情防控的基础上，采取一系列的消费促进活动，比如说节庆消费，推动以节兴市、以节兴商、以节聚势，更好满足多层次、多样化消费需求，提升消费的结构和能级。







小编说：

毫无疑问，“以旧换新”市场充满商机，等待渠道和企业的挖掘。然而，这块香饽饽，想要真的“吃”下去，并不容易。

我们期待，在政府部门的引导下，通过上游制造厂商、中游零售企业、下游回收处理厂家的协同，建立更加严格的回收和拆解标准，共创绿色拆解、健康回收的循环经济体系。































海运价格又涨！

家具企业叫苦不迭，“海上大塞车”港口承压，出货速度慢半月 ！







大盘点：全屋定制尺寸与设计标准，快收藏！







大资本、强资源扎堆，做装修 “血厚” 的跨界者入局就能成吗？





来源：央视新闻客户端

声明 家具产业（jiajucy）

本平台转载并注明其来源的稿件，是本着为读者传递更多信息之目的，不代表赞同其观点或立场，如涉及侵权，请及时与我方取得联系协商解决。

家具产业每天为您及时分享家具行业有效资讯， 关注我们，成就你我！ 服务内容：新媒体品牌传播、品牌软文、社群传播、深度报道； 欢迎各企业合作并投稿，QQ：948701495; 电话：15986657342.





【友情推荐 威普斯户外家具】

官方微信号：wapus8088

标签：

免责声明：本文由用户上传，如有侵权请联系删除！